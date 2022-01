O Atlético de Madrid anunciou esta segunda-feira a contratação de Reinildo, antigo lateral de Belenenses e Benfica.



O lateral esquerdo moçambicano representava o Lille e assinou um contrato válido por três épocas e meia, até ao verão de 2025.



Reinildo Isnard Mandava, de 28 anos, despontou no Ferroviário da Beira e chegou ao Benfica B em 2015. Após cedências a Fafe e Sp. Covilhã, saiu em definitivo para o Belenenses.



O jogador rumou ao Lille no início de 2019 e destacou-se na equipa francesa, conquistando a titularidade. Segue-se o At. Madrid.

🔴⚪ #BienvenidoReinildo



🤝 Acuerdo con el Lille para el traspaso del defensa mozambiqueño, que ha firmado su contrato hasta 2025 🙂



👋 ¡Bienvenido a la familia rojiblanca!



🔗 https://t.co/51i6q6nc2k pic.twitter.com/GiHGJrFzH9 — Atlético de Madrid (@Atleti) January 31, 2022