Renan Lodi, um dos jogadores mais próximos de João Félix no plantel do Atlético de Madrid, abordou o rendimento do internacional português no clube espanhol.



O lateral brasileiro salienta que, na época passada, Félix jogou condicionado e viu-se impossibilitado de mostrar todo o seu potencial. Recorde-se que o avançado foi operado ao tornozelo direito no início de julho, já depois de ter representado a seleção nacional no Euro 2020.



«Vejo-o com muita vontade nesta temporada. Claro que as pessoas não sabem o que ele passou por causa do tornozelo. Ele jogou cinco meses com o tornozelo em maus estado», recordou Renan Lodi, acrescentando: «Este ano, vejo-o muito feliz, com muita vontade de aprender, porque ainda é muito jovem. Creio que vai fazer uma boa temporada.»



Em entrevista ao Mundo Deportivo, o brasileiro de 23 anos elogiou a assistência de João Félix para o seu golo frente ao Osasuna, na penúltima jornada do campeonato anterior..



«Uns dias antes, disse ao João que, quando tivesse a bola, estivesse atento porque eu ia surgir nas costas do lateral. Nesse jogo, ele colocou a bola nas costas do lateral e estou-lhe agradecido por essa assistência até hoje», disse o lateral, que cumpre a terceira época no At. Madrid.



Renan Lodi aproveitou a entrevista para esclarecer o festejo polémico do português, em fevereiro: «Um dia antes, no treino, fizemos uma aposta, ele perdeu e ficou chateado. No avião, voltei a chateá-lo com isso. Depois, disse-lhe que, se ele não marcasse um golo, ia continuar a chateá-lo. Portanto, quando fez o golo, mandou-me calar. Foi uma forma de o motivar e fiquei feliz pelo golo que ele marcou.»