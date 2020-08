No primeiro ano em Espanha, João Félix foi muitas vezes alvo de críticas, sobretudo tendo em conta os 126 milhões de euros do passe. Rui Costa, em entrevista ao Goal, pediu tempo para o jovem jogador português.

«O João, até pelos valores envolvidos na transferência, era esperado, ou muitos esperavam que ele chegasse e fosse agora o melhor jogador da Espanha, que transformasse em ouro cada bola que tocasse. É muito jovem, precisa de tempo para adaptar-se», afirmou o administrador do Benfica.

«Não tenho a menor dúvida de que aquilo que o João fez em Portugal, tendo apaixonado toda a gente pela forma de jogar, vai fazê-lo na Espanha também. E não digo isso porque ele foi nosso jogador no Benfica e já trabalhamos juntos, digo isso pelas enormes qualidades dele. Tem todas as virtudes para ser uma estrela do futebol mundial, e não tenho a menor dúvida de que vai chegar a isso», garantiu.