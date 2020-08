Com o Atlético de Madrid em Lisboa para disputar a final-8 da Liga dos Campeões, as atenções viram-se para João Félix e, nas entrevistas que têm dado nos últimos dias, os companheiros de equipa são sempre questionados sobre a integração do jovem português neste primeiro ano no clube.

O jornal El País entrevistou Saúl Ñíguez e perguntou-lhe se as críticas de excesso de individualismos, que têm sido feitas de fora a João Félix também acontecem dentro do clube.

«Nunca houve críticas [internas] e se alguém tiver de ser criticado são os media que estão sempre a insistir no quanto ele custou. É um miúdo que chegou com 19 anos, este é o seu primeiro ano e numa temporada complicada», respondeu o capitão colchonero.

«Tem enorme qualidade e toda a gente o critica, mas eu acho que ele tem estado bem. Pouco a pouco terá de se adaptar à equipa, ao clube e aos adeptos, frisou.

Sobre o facto de o jovem português ter assumido a marcação do penálti frente ao Lokomotiv de Moscovo, Saúl Ñíguez afirmou: «Tudo depende de como o jogador está. Se naquele momento o João estava confiante e queria mostrar, ia dizer-lhe para não marcar o penálti? Que ele marque e que seja sempre assim, tenha essa confiança. Queremos o melhor para ele.»