O Atlético Madrid levou de vencida do Valência, em casa, neste domingo, em jogo da quinta jornada da La Liga. O resultado ficou fixado em 3-0, com os colchoneros a manter a invencibilidade no campeonato.

O primeiro tento chegou aos 39 minutos. Connor Gallagher estreou-se a marcar através de um belo desenho ofensivo, com Rodrigo De Paul a efetuar um passe entre as pernas de um defesa para assistir o inglês.

Antoine Griezmann ampliou a vantagem já na segunda parte, ao aproveitar um cabeceamento incompleto de Samuel Lino (ex-Gil Vicente) para finalizar de primeira.

Já nos descontos da segunda parte, foi a vez de Julián Álvarez marcar pela primeira vez com as cores do Atlético Madrid. Foi um golo de oportunidade, na pequena área, a rematar para a baliza deserta.

Nota para a titularidade de Thierry Correia no lado valenciano. André Almeida não jogou devido a lesão na equipa que agora ocupa o último lugar da tabela.