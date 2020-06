Diego Costa voltou aos golos oito meses depois e fez uma dedicatória especial. Após marcar o único golo do Atlético de Madrid no empate com o Athtletic Bilbao, o jogador foi junto à linha buscar a camisola 14 da equipa feminina do clube, numa homenagem a Virginia Torrecilla.

A jogadora de 25 anos, internacional espanhola, está a recuperar de uma operação a que foi submetida recentemente para retirar um tumor cerebral.