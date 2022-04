Regressado da paragem para as seleções, João Félix apontou um «bis» no triunfo do Atlético de Madrid diante do Alavés (4-1) e conta com sete golos nas últimas oito partidas. Para o companheiro de equipa Yannick Carrasco, o português é agora um dos pilares dos colchoneros.

«Sabíamos que o João tinha um grande talento, mas há alturas em que talento não é tudo. Trabalhar é importante, pensar na equipa, não pensar em si próprio e o João entendeu isso este ano, trabalhou muito, entendeu que o grupo é mais importante que o nome e hoje é um jogador chave para nós, é muito importante. Precisamos dele nesta forma, um João Félix que é goleador», disse o internacional belga à Movistar.

Carrasco analisou ainda a sexta vitória seguida do Atlético e anteviu a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, em Inglaterra, diante do Manchester City.

«Tivemos momentos difíceis nesta temporada e o trabalho duro compensa. A equipa nunca desistiu e esta noite foi especial para nós. Dedicamos esta vitória ao pai de Cholo [que faleceu na semana passada] e ao próprio Cholo. Temos um jogo difícil e é sempre melhor para a cabeça estar confiante para conseguir um bom resultado lá», rematou.

(Imagens vídeo Eleven Sports)