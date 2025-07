A atravessar uma crise singular, o Atlético Mineiro conseguiu avançar, em casa, na Taça Sul-Americana. Nos “16-avos”, ante os colombianos do Bucaramanga, Hulk e companhia resolveram a contenda nos penáltis (3-1), depois de os forasteiros empatarem a eliminatória a um golo.

O encontro ficou marcado por um momento inusitado entre o avançado ex-FC Porto e o árbitro uruguaio Esteban Ostojich. Antes dos penáltis, o capitão do Atlético Mineiro trocou argumentos com o juiz, que apresentava um sorriso. No entanto, o cartão amarelo surgiu quando Hulk terminou o monólogo – a mudança de expressão tornou-se viral.

No derradeiro desempate, Hulk, Gabriel Menino e o guardião Everson ajudaram o “Galo” a avançar para os “oitavos” da prova, onde vão medir forças com os argentinos do Godoy Cruz, a 12 e 19 de agosto.

No Brasileirão, o Atlético Mineiro é 9.º classificado, com 20 pontos, seis de vantagem sobre os lugares de despromoção.