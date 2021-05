Hulk está de pé quente. Depois de ter brilhado com um bis no triunfo do Atlético Mineiro na receção ao America de Cali, para a Libertadores, na terça-feira, marcou este sábado um golaço no encontro da primeira mão das meias-finais do Campeonato Mineiro.

O ex-FC Porto, que fez também uma assistência, marcou o 3-0 para o Atlético Mineiro com uma bomba de fora da área. Veja as imagens: