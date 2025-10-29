Atletico Mineiro
Sul-Americana: Hulk sela apuramento do Atlético Mineiro para a final
Ex-FC Porto saiu do banco e marcou na segunda mão das meias-finais contra o Independiente del Valle
O Atlético Mineiro garantiu a passagem à final da Taça Sul-Americana com contribuição de Hulk. Depois de assistir para o 1-1 na visita ao Independiente del Valle, na primeira mão das meias-finais (1-1), o ex-FC Porto apontou o 3-1 no jogo decisivo da eliminatória.
Ao intervalo, os brasileiros já venciam por 2-0, graças aos golos de Guilherme Arana e Bernard, aos 36 e 43 minutos, respetivamente.
Os equatorianos ainda reduziram por Spinelli, aos 63 minutos, mas Hulk fez o golo da tranquilidade para a equipa de Belo Horizonte. Aos 39 anos, o avançado saiu do banco aos 58 minutos e marcou o 3-1 aos 73.
Com um agregado de 4-2 nas meias-finais, o Atlético Mineiro espera pelos argentinos do Lanús ou pelo Universidad de Chile (2-2).
