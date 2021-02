O At. Madrid perdeu este sábado em casa, perante o Levante, por 2-0, naquela que foi a primeira derrota no Wanda Metropolitano esta temporada. A equipa de Diego Simeone está a atravessar um momento complicado, mas o treinador prefere concentrar-se nas coisas boas.

«Procuramos encontrar situações positivas, não no resultado, que é o mais importante do jogo, mas no que fazemos em campo. O primeiro tempo foi lento, com poucas ocasiões de ambas as equipas e sem velocidade. A segunda parte foi diferente e fomos a equipa que temos sido todo o campeonato», começou por dizer Simeone em conferência de imprensa.

«Voltamos a criar situações de golo através de entradas nas costas dos defesas, houve uma grande defesa a remate do Lemar, uma bola no ferro do Suárez. O resultado é mau, mas guardo as coisas boas: a subida de ritmo de João Félix, o regresso de Lemar, a segunda parte de Felipe e de Lodi, o aparecimento de Dembélé...»

Diego Simeone não nega, de resto, que o Atlético vive um momento complicado. «Os campeonatos são sempre iguais, há momentos de dificuldades. Mas para todos. Aqueles que são fortes em tempos difíceis são aqueles que alcançam os objetivos no fim», referiu.