Ricardo Dias, médio de 34 anos, analisou a derrota do Atlético com o Benfica na noite desta sexta-feira (2-0), na flash da RTP.

«O Atlético fez muito e um trabalho extraordinário, contra uma das melhores equipas de Portugal. Quisemos desfrutar deste momento, sabíamos que seria um sofrimento grande. Ainda assim, conseguimos desfrutar. Disputei jogos de Liga em que senti mais dificuldades contra Benfica, FC Porto ou Sporting. Antes do jogo podemos tentar jogar de igual para igual, mas as possibilidades são baixas. Mas acreditámos que seria possível alcançar o prolongamento. Fica uma sensação agridoce. Acima de tudo, devemos transportar esta noite para a Liga 3, com esta atitude e mentalidade. Os nossos objetivos passam por atingir a fase de subida.»

«O ambiente foi extraordinário, os adeptos do Atlético estiveram presentes e foi muito bonito. Ficou a faltar um golo. Mas há que enaltecer o trabalho do Atlético.»