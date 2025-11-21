Pedro D’Oliveira, treinador de 29 anos, analisou a derrota do Atlético com o Benfica na noite desta sexta-feira (2-0), na flash da RTP.

«Orgulho muito grande, enquanto houve pernas jogámos olhos nos olhos contra o Benfica, uma das maiores equipas do Mundo. Mérito ao Benfica pelo que fez na segunda parte. Mesmo quando falharam as pernas não faltou coragem. Estivemos sempre no jogo.»

