Há 35 min
Pedro D'Oliveira: «Orgulho muito grande, jogámos olhos nos olhos com o Benfica»
Treinador do Atlético enalteceu o esforço da sua equipa no Restelo
Pedro D’Oliveira, treinador de 29 anos, analisou a derrota do Atlético com o Benfica na noite desta sexta-feira (2-0), na flash da RTP.
«Orgulho muito grande, enquanto houve pernas jogámos olhos nos olhos contra o Benfica, uma das maiores equipas do Mundo. Mérito ao Benfica pelo que fez na segunda parte. Mesmo quando falharam as pernas não faltou coragem. Estivemos sempre no jogo.»
