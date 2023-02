Jhonatan Silva foi afastado de forma imediata do plantel do Atlético, depois de o clube lisboeta lhe ter instaurado um processo disciplinar.

Na nota publicada, o emblema do Campeonato de Portugal não especificou a razão desta decisão, mas o próprio jogador, também nas redes sociais, justificou-se e pediu desculpa.

«Venho de duas semanas a tratar de uma lesão na virilha, e por esse motivo não fui convocado para defender as cores do Atlético no último domingo contra o Vasco da Vidigueira. No último fim de semana, e já fustigado por uma lesão que tem limitado o meu rendimento nos últimos tempos, não fui convocado para jogar em casa e ERRADAMENTE aproveitei esse momento para jogar à bola com amigos numa liga amadora de futebol de sete», confessou o avançado de 29 anos.

«Apesar de não ser obrigatório, eu deveria estar com o Atlético a acompanhar os meus companheiros no jogo. E não deveria ter forçado a lesão. O Atlético tem total razão na decisão tomada. Peço aqui desculpa aos jogadores, equipa técnica e adeptos do clube. Espero bem que o Atlético alcance os seus objetivos e volte aos grandes palcos do futebol português. Continuarei a apoiar o clube, mas agora de forma diferente», acrescentou Silva.

O Atlético, diga-se, está atualmente na primeira posição da Série D do Campeonato de Portugal.