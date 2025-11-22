Pedro D’Oliveira, treinador do Atlético, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Benfica (0-2), no Estádio do Restelo, em jogo da IV eliminatória da Taça de Portugal.

Inglório perder com dois golos de bola parada?

«A bola parada faz parte do jogo, não nos podemos agarrar a isso. Demos tudo. Quem jogou, quem entrou, quem esteve nas bancadas só pode ter orgulho. Em relação ao jogo, as bolas paradas fazem parte. Se tivéssemos ganho de bola parada era uma vitória. No momento da dúvida queríamos passar coragem. A vantagem do nosso esquema tático era essa mesmo, de haver coragem. Encaixámos bem, mas teve que ver com a parte física. Em jogos destes, contra equipas grandes, nas quatro oportunidades que tivemos temos de fazer golos.»

Foi especial defrontar um treinador como José Mourinho?

«Não vou dizer que não, é obvio, qualquer pessoa que anda no futebol sabe que uma das referências é José Mourinho. Em relação à troca de camisolas [entre jogadores], o que eu mais quero é que se repita. Se me dissessem que ia defrontar José Mourinho há cinco anos ia considerar impossível. É um orgulho tê-lo defrontado por tudo o que fez por Portugal e pela profissão.»

Rodrigo Dias ainda não tinha sofrido golos na Taça

«É muito mérito do que é a nossa equipa técnica. Gosto de confiar e delegar em todo o trabalho que temos feito tem a ver com isso. É o terceiro ano consecutivo, tem crescido e tem potencial para muito mais. O rendimento que tem semana após semana tem muito a ver com o querer, com o acreditar. Na Liga 3 há muitos jogadores que podem jogar na I Liga».

Faltam golos ao Atlético?

«O problema está lá, mas marcámos no último jogo. É evidente que tem faltado golo, todos nós sentimos isso. Não tem a ver com o não criar, temos criado muito, Na primeira parte podia ter acontecido, tivemos grandes oportunidades. É um bocadinho ao contrário, temos de não nos preocupar com o assunto, é jogar com mais confiança. O problema existe, mas é não olhar para ele que o resolvemos, é a jogar com mais confiança. A segunda parte acho que teve a ver com as pernas. Na primeira parte, até ao último minuto acreditámos piamente».