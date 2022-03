Auriol Dongmo sagrou-se esta sexta-feira campeã mundial do peso em pista coberta, que decorrrem em Belgrado (Sérvia).

A atleta portuguesa venceu a prova com um lançamento a 20,43 metros, registando a melhor marca mundial do ano e também um novo recorde nacional absoluto.

Aos 31 anos, a lançadora de origem camaronesa, que representa o Sporting, bateu por larga margem a anterior melhor marca nacional, que também lhe pertencia, por mais de meio metro (19,90 metros conseguidos em Pombal, em fevereiro).

No pódio, atrás de Auriol Dongmo ficaram a norte-americana Chase Ealey (com 20,21 metros) e a neerlandesa Jessica Schilder (com 19,48m).



A também atleta lusa Jessica Inchude terminou o concurso com a marca de 17,58 metros, que lhe valeu a 12.ª posição.