Vários atletas, entre eles Noah Lyles, campeão do mundo dos 100m, estiveram envolvidos num acidente entre dois carros junto ao estádio onde decorrem os Mundiais de Atletismo, em Budapeste.

Os desportistas seguiam num carro de golfe que transporta atletas desde o local do aquecimento até ao estádio principal, quando este colidiu com outro veículo. Na sequência do acidente, o jamaicano Andrew Hudson ficou com vidros no olho, resultantes dos destroços, enquanto um voluntário sofreu uma queda.

Lyles e Hudson, ainda assim, participaram nas meias-finais dos 200m, que o norte-americano venceu. Hudson foi quinto classificado.

A organização da prova teve de reajustar o calendário da prova dos 200m e atrasou a participação dos atletas que estiveram envolvidos no acidente.

«O reajuste das eliminatórias de 200 metros ocorreu devido à colisão de dois carrinhos de golfe. Um atleta e um voluntário foram avaliados e o atleta foi autorizado a participar. A organização está a investigar o incidente e vai verificar os procedimentos de transporte», referiu a World Athletics em comunicado.

Após a prova dos 200m, Noah Lyles explicou o acidente.