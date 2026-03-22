Agate Sousa é o nome do momento no desporto português: a atleta entrou no lote dos notáveis ao conquistar o título mundia de salto em comprimento nos Mundiais de atletismo em pista curta, que decorrem na Polónia.

«Tenho um sentimento de enorme alegria, porque este é o meu primeiro título a nível mundial, na minha primeira grande competição ‘indoor’. Estou, realmente, muito feliz, é muita alegria», começou por dizer Agate Sousa na zona mista da Arena Torun.

«Tentei manter-me o mais calma possível, focando-me no que tenho de fazer e não nas outras. Ainda estou numa fase em que me estou a conhecer melhor, porque eu, antes, pensava muito em responder às outras.

Agate Sousa vai receber a medalha de ouro e ouvir o hino nacional, no centro da pista polaca, às 16:46 locais (15:46 em Lisboa), e espera nessa libertar mais a felicidade que sente por dentro.

«Tenho de festejar mais, não é? Eu guardo muito as emoções, mas eu estou realmente feliz, porque sou campeã do mundo», atirou, entre sorrisos.

«Este título representa o meu trabalho, o meu esforço, a minha resiliência e o trabalho mental, feito em conjunto com o meu médico [Gomes Pereira] e o meu treinador [Mário Aníbal], mas também pelos portugueses. Foi por eles que eu fiz isto e, agora, estou feliz.»

Na mente da atleta do Benfica continua o objetivo de bater o recorde nacional.

«Eu não diria que estou triste por não ter batido o recorde, mas ainda é o meu objetivo. Acho que me dá mais ganas para continuar, porque eu ainda não consegui e quero o recorde da Naide. É realmente o que eu desejo.»