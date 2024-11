Não é todos os dias que se vê um recorde batido e muito mais um recorde com 39 anos. Mas foi precisamente isto que Duarte Gomes alcançou quando melhorou o tempo de um tal... Fernando Mamede.

A marca do histórico corredor português tinha sido alcançada em Londres, a 2 de junho de 1985.

Este sábado, Duarte Gomes, correu em França, no Urban Trail de Lille e conseguiu retirar quatro segundos ao recorde, tornando-se no português mais rápido de sempre na disciplina de 10km estrada. O atleta do Benfica terminou a prova em 15.º lugar com o tempo de 28,07 minutos.

Duarte Gomes detém já o recorde nacional nos 5.000 metros, agora o mais recente feito nos 10km estrada terá ainda de ser ratificado oficialmente para ser aceite.