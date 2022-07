A portuguesa Auriol Dongmo terminou, este sábado, no quinto lugar da competição do lançamento do peso dos Mundiais de atletismo, que decorrem em Eugene, nos Estados Unidos.

A prova foi vencida pela norte-americana Chase Ealy, líder do ranking mundial que, logo no primeiro lançamento, estabeleceu a marca de 20,49 metros, relegando a chinesa Lijiao Gong e a neerlandesa Jessica Schilder para a segunda e terceira posições, com 20,39 e 19,77, respetivamente.

Já a atleta do Sporting, fixou o melhor registo à segunda tentativa, com 19,68, após o 19,44 no primeiro arremesso. Registou ainda 19,38, um nulo, 19,39 e 19,54.

Dongmo, de 31 anos, quarta classificada nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, chegou ao concurso em Eugene2022 com a segunda melhor marca do ano (20,43), atual recorde nacional, apenas atrás de Ealy (20,51).

«Em Tóquio estava muito mais bem preparada, mas eu hoje também estava bem, fiz uma boa marca no aquecimento, só que não conta. Agora é pensar nos Europeus», avaliou a lançadora portuguesa.

«Não posso dizer que foi difícil, mas é o desporto, acontece. Eu estava bem no aquecimento, mas não consegui concretizar na prova. Não tive ansiedade, fisicamente estava bem, mas, tecnicamente, não estava a sair bem», concluiu.