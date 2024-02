O Benfica é campeão nacional de clubes de atletismo em pista coberta no masculino e no feminino, uma dobradinha que fugia às águias há 30 anos.

Em Pombal, o clube encarnado bateu o Sporting no setor masculino por apenas um ponto de vantagem – 97-96: o vencedor só foi anunciado 30 minutos depois do fim da prova, devido a protestos dos leões, por motivos não revelados.

O Benfica pôs então um fim a 12 títulos consecutivos do rival de Lisboa.

No feminino, os encarnados colocaram um ponto final na sequência de 13 vitórias consecutivas do Sporting, com 93 pontos contra os 90 do clube de Alvalade.

No terceiro lugar do masculino, refira-se, ficou o Juventude Vidigalense, com 56 pontos, ao passo que o Jardim da Serra fechou o pódio na categoria feminina.

Foto de capa: site da Federação Portuguesa de Atletismo.