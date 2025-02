O Benfica sagrou-se campeão nacional masculino nos Nacionais de clubes de atletismo em pista curta, realizados este fim de semana em Pombal, enquanto o Sporting foi o mais forte na variante feminina. Apesar do título conquistado, as águias decidiram não subir ao pódio, em protesto com a decisão da anulação da desclassificação do atleta leonino Omar Elkhatib (400 metros), no sábado.

Neste domingo, voltou a haver polémica, desta feita nos 800 metros masculinos, corrida que foi ganha pelo benfiquista Isaac Nader (1.47,85 minutos), apesar de novo protesto do Sporting, este sem provimento, por um contacto físico do vencedor com Mohamed Ali Gouaned, atleta dos leões, já na última volta.

Contas feitas, o Benfica somou 92 pontos na classificação final, mais quatro do que o rival leonino, sagrando-se campeão nacional pela 13.ª vez na vertente masculina. Por outro lado, desceram o Maia AC e o Água de Pena.

Na competição feminina, o Sporting alcançou o 30.º título nacional, ao somar 87 pontos, mais três do que o Benfica, que foi segundo. A Juventude Vidigalense e o Grecas foram despromovidos.

Destaque para Patrícia Silva, que bateu o recorde nacional dos 800 metros em pista curta (2.00,79 minutos), que durava há quase 30 anos.

Na II Divisão, o Sp. Braga conquistou o título feminino, com 84 pontos, mais sete do que a Fundação Salesianos, subindo ambos os emblemas ao principal escalão. Em masculinos, o CA Marinha Grande impôs-se por um único ponto (76) ao Eirense (75), acabando ambos promovidos.

Classificações em masculinos:

Triplo salto: Tiago Pereira (Sporting), 16,44 metros.

800 metros: Isaac Nader (Benfica), 1.47,85 minutos.

Salto em altura: Gerson Baldé (Benfica), 2,12 metros.

3.000 metros: Miguel Moreira (Benfica), 7.51,84 minutos.

60 metros barreiras: Roger Iribarne (Benfica), 7,69 segundos.

Lançamento do peso: Andrei Toader (Benfica), 20,67 metros.

Estafeta 4x400 metros: Ericsson Tavares, Mikael Jesus, Thomas Marques e André Franco (Benfica), 3.13,98 minutos.

Classificações em femininos:

Triplo salto: Lucinda Gomes (Estreito), 12,93 metros.

800 metros: Patrícia Silva (Sporting), 2.00,79 minutos.

Salto com vara: Nicole Barbosa (JOMA), 4.00 metros.

3.000 metros: Salomé Afonso (Benfica), 9.24,33 minutos.

60 metros barreiras: Mariana Bento (Jardim da Serra), 8,38 segundos.

Estafeta 4x400 metros: Juliana Guerreiro, Inês Alves, Petja Klojcnik e Carina Vanessa (Sporting), 3.43,73 minutos.