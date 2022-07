O atleta português Bubacar Júnior conquistou hoje a primeira medalha para Portugal no Festival Olímpico da Juventude Europeia, em Banska Bystrica, ao ser terceiro na final do salto em altura com um ensaio de 1,98 metros.

Ao estabelecer a melhor marca pessoal, à terceira tentativa com a fasquia nos 1,98 metros, Bubacar Embaló Júnior foi superado apenas pelo polaco Sebastian Antosiak, primeiro com 2,06 m, e pelo francês Elijah Pasquier (2,04 m).

A missão lusa, de 63 atletas, conseguiu o primeiro pódio ao terceiro dia de provas na Eslováquia.

Num dia repleto de qualificações e eliminatórias, em várias modalidades, Denis Hrabar acabou o concurso do decatlo no quinto lugar, destacando-se um terceiro lugar a fechar, na corrida de 1.500 metros, enquanto Afonso Fernandes foi 12.º nos 110 metros barreiras (14,76 segundos).

No andebol, a seleção portuguesa perdeu com a Alemanha (32-24), mas já está apurada para as meias-finais, e no badminton Santiago Batalha perdeu nos quartos de final, continuando em prova na quinta-feira em pares mistos, com Francisca Vasconcelos.

No judo e na ginástica, os representantes nacionais ficaram longe dos primeiros lugares, assim como na natação, em que Ana Vieira conseguiu apurar-se para as ‘meias’ dos 200 metros livres, enquanto o tenista João Dinis Silva seguiu para os quartos de final.

O Festival Olímpico da Juventude Europeia decorre até domingo em Banska Bystrica.