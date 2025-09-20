Caio Bonfim, atleta do Benfica, sagrou-se este sábado campeão do Mundo de 20km marcha.

«O atleta do projeto olímpico do Sport Lisboa e Benfica Caio Bonfim conquistou, nesta madrugada de sábado, 20 de setembro, o título de campeão do mundo nos 20 quilómetros marcha, ao ser o mais rápido na distância nos Mundiais de atletismo de Tóquio», pode ler-se na nota oficial dos encarnados.

O brasileiro fez um tempo de 1:18:35 e bateu o chinês Zhaozhao Wang (1:18:43) e o espanhol Paul McGrath (1:18:45).

Antes de cruzar a meta, o brasileiro não sabia que ia conquistar o ouro e só depois da prova soube do castigo imposto ao japonês Toshikazu Yamanishi, que liderou a prova em diversos momentos, mas recebeu uma advertência de dois minutos e acabou em 28.º lugar.

«Eu não sabia que eu estava com o ouro. Passei o chinês e o espanhol na última volta e acelerei para ir atrás do Yamanishi. Entrei no estádio e estranhei quando vi a faixa para o primeiro lugar. Só depois que vi no ecrã que tinha ganho. Aí foi só alegria», disse após a prova.

De referir que Bonfim conquistou recentemente a medalha de prata nos 35 quilómetros marcha.