Começou bem o primeiro dia para a equipa Portugal nos Campeonatos da Europa de pista coberta de Atletismo.

Em Apeldoorn, nos Países Baixos, nos 1.500m femininos, as duas portuguesas em prova ficaram apuradas para a final da disciplina.

Primeiro, Patrícia Silva ficou em terceiro lugar na sua série, com o tempo de 4:13.93 minutos. Já na segunda série, foi a vez de Salomé Afonso se qualificar para a final, também no terceiro lugar com o terceiro melhor tempo de todas as séries combinadas, 4:11.82 minutos.

A corrida derradeira vai ser esta sexta-feira, dia 7 de março às 21h.