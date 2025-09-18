Atletismo
Há 1h e 7min
VÍDEO: narrador confunde Isaac Nader e fala em «ouro para Marrocos»
Momento caricato aconteceu na vitória do meio-fundista português nos 1.500 metros do Campeonato do Mundo
GP
Esta quarta-feira, Isaac Nader fez história ao conquistar uma medalha de ouro nos 1.500 metros masculinos, nos Campeonatos do Mundo de atletismo.
Mas a verdade é que nem todos perceberam no momento que país tinha acabado de subir ao mais alto lugar do pódio na prova.
Ora, o narrador da TNT Sports do Reino Unido acabou por referir Nader era... marroquino.
Curiosamente, o pai de Isaac Nader é realmente de Marrocos (Youssef Nader) e emigrou para Portugal para jogar futebol nomeadamente em clubes como o Farense, Santa Clara, entre outros. O tio Hassan, também marroquino, representou o Farense e ainda o Benfica. No entanto, Isaac nasceu no Algarve, mais concretamente em Faro.
Veja aqui a gafe:
