Esta quarta-feira, Isaac Nader fez história ao conquistar uma medalha de ouro nos 1.500 metros masculinos, nos Campeonatos do Mundo de atletismo.

Mas a verdade é que nem todos perceberam no momento que país tinha acabado de subir ao mais alto lugar do pódio na prova.

Ora, o narrador da TNT Sports do Reino Unido acabou por referir Nader era... marroquino.

Curiosamente, o pai de Isaac Nader é realmente de Marrocos (Youssef Nader) e emigrou para Portugal para jogar futebol nomeadamente em clubes como o Farense, Santa Clara, entre outros. O tio Hassan, também marroquino, representou o Farense e ainda o Benfica. No entanto, Isaac nasceu no Algarve, mais concretamente em Faro.

Veja aqui a gafe: