Os atletas Samuel Barata (Benfica) e Carla Salomé Rocha (Sporting), sagraram-se esta sexta-feira campeões nacionais dos 10 mil metros de atletismo, no estádio Municipal da Maia, confirmando o favoritismo que lhes era atribuído.

Barata foi campeão pela segunda vez, após o título de 2015. Já Carla Salomé Rocha conseguiu o terceiro título na distância, após os triunfos de 2016 e 2017, igualando Fernanda Ribeiro e Dulce Félix.

Samuel Barata completou a distância em 28.30,73 minutos e terminou no segundo lugar, atrás do espanhol Jesus Ramos (28.22,42 minutos), numa prova que começou com 16 atletas e terminou com nove.

Do lado feminino, Carla Salomé cumpriu a distância em 32.49,93 minutos.

Resultados dos 10.000 metros:

Masculinos:

1.º Jesus Ramos (Espanha), 28.22,42 minutos

2.º Samuel Barata (Benfica), 28.30,73

3.º André Pereira (Benfica), 29.17,46

4.º Miguel Marques (Sporting), 29.25,63

Femininos:

1.º Carla Salomé Rocha, (Sporting) 32.49,93 minutos.

2.º Sara Moreira, (Sporting) 33.04,94

3.º Laura Luengo (Espanha), 34.07,40

4.º Carla Martinho (Recreio Desportivo de Águeda), 34.19,72