Caster Semenya continua a ter muitos diferendos com o mundo do atletismo, e este fim de semana voltou a deixar uma mensagem forte nas redes sociais.

Numa mensagem publicada no Twitter, a atleta sul-africana aponto o dedo à World Athletics, a atual federação de atletismo, por a considerarem mulher numas categorias e homem noutras.

«De acordo com a World Athletics e os respetivos membros, sou um homem nos 400, 800 e 1600 metros, mas uma mulher nos 100, 200 metros e eventos de longa distância», começou por dizer.

«Grande pesquisa. Que tipo de idiota faria isto?», acrescentou depois.

Recorde-se que em 2018, a World Athletics anunciou uma norma em que as atletas femininas de meio-fundo com uma produção de testosterona endógena em demasia teriam de reduzir os níveis ou competir nas provas masculinas.

Semenya recorreu da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto, mas perdeu esse recurso.

So according to World Athletics and it's members I'm a male when it comes to 400m,800m, 1500m and 1600m! Then a female in 100m,200m, and long distance events.😂🤣😂🤣 what a research. What kind of a fool would do that? Hai mathata man, bare sepela o di bone.👀