A atleta queniana Diana Chemtai Kipyokei, vencedora da Maratona de Boston em 2021, foi suspensa por seis anos por violações das regras antidoping, conforme anunciou esta terça-feira a Unidade de Integridade do Atletismo (UIA).

A queniana já tinha sido suspensa provisoriamente em outubro e agora a UIA revelou a nova sanção, por adulteração de provas e uso de um produto proibido, a triancinolona, um glucocorticoide ainda autorizado em certas formas em 2021, antes de ser totalmente banido desde janeiro de 2022.

Diana Kipyokei, de 28 anos, venceu a Maratona de Boston em outubro de 2021, uma das seis mais importantes do calendário internacional, após a qual foi testada com triancinolona. Posteriormente, apresentou documentos falsos de um hospital para justificar o resultado do teste, o que lhe valeu um sanção mais severa.

Kipyokei viu-lhe ser retirada a vitória de Boston e foi castigada com uma suspensão até junho de 2028.

Outra atleta queniana, Purity Cherotich Rionoripo, foi também suspensa por cinco anos, por testar positivo para furosemida (diurético) e por usar documentos falsos.

Rionoripo, de 29 anos, tinha vencido as maratonas de Paris (2017) e de Praga (2021).