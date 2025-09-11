Domingos Castro, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), mostrou-se confiante na participação lusa nos Mundiais de Tóquio 2025.

«Esta convocatória para Tóquio reflete a qualidade e o empenho dos nossos atletas e podem ter a certeza que tudo faremos para que seja uma participação de excelência. Obviamente, que vamos com a convicção que podemos conseguir bons resultados no que diz respeito à conquista de medalhas, mas para mim as medalhas são apenas o reflexo da confiança, do trabalho e o valor inegável de um desporto que une e eleva», começou por dizer, em declarações à agência Lusa.

Com 32 atletas portugueses em ação, este será o primeiro Mundial ao ar livre durante a liderança de Domingos Castro.

«Provas deste calibre têm sido cruciais na construção do atletismo português. É nos grandes palcos que nascem nomes memoráveis, heróis nacionais e momentos que ficam inscritos na história do desporto em Portugal. Simbolizam esperança, projeto e orgulho coletivo», acrescentou.

«Para os Mundiais de Tóquio, quero sublinhar o facto de a convocatória da seleção nacional integrar pela primeira vez um lote recorde de 32 atletas, no qual se destacou a preocupação de mesclar a experiência de atletas consagrados como João Vieira – que aos 49 anos cumpre a 14.ª participação em Mundiais, situação inédita na história da competição –, Pedro Pichardo ou Auriol Dongmo, com a irreverência e juventude de promessas como Mariana Machado ou Pedro Afonso», referiu.

Os Mundiais Tóquio 2025 realizam-se entre 13 e 21 de setembro.