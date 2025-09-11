Mundiais Tóquio: Domingos Castro almeja medalhas portuguesas
Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) acredita que os 32 atletas lusos podem conseguir «bons resultados»
Domingos Castro, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), mostrou-se confiante na participação lusa nos Mundiais de Tóquio 2025.
«Esta convocatória para Tóquio reflete a qualidade e o empenho dos nossos atletas e podem ter a certeza que tudo faremos para que seja uma participação de excelência. Obviamente, que vamos com a convicção que podemos conseguir bons resultados no que diz respeito à conquista de medalhas, mas para mim as medalhas são apenas o reflexo da confiança, do trabalho e o valor inegável de um desporto que une e eleva», começou por dizer, em declarações à agência Lusa.
Com 32 atletas portugueses em ação, este será o primeiro Mundial ao ar livre durante a liderança de Domingos Castro.
«Provas deste calibre têm sido cruciais na construção do atletismo português. É nos grandes palcos que nascem nomes memoráveis, heróis nacionais e momentos que ficam inscritos na história do desporto em Portugal. Simbolizam esperança, projeto e orgulho coletivo», acrescentou.
«Para os Mundiais de Tóquio, quero sublinhar o facto de a convocatória da seleção nacional integrar pela primeira vez um lote recorde de 32 atletas, no qual se destacou a preocupação de mesclar a experiência de atletas consagrados como João Vieira – que aos 49 anos cumpre a 14.ª participação em Mundiais, situação inédita na história da competição –, Pedro Pichardo ou Auriol Dongmo, com a irreverência e juventude de promessas como Mariana Machado ou Pedro Afonso», referiu.
Os Mundiais Tóquio 2025 realizam-se entre 13 e 21 de setembro.