Albert Korir, vencedor da maratona de Nova Iorque (2021), foi suspenso por cinco anos, devido a um controlo antidoping positivo.

O atleta queniano acusou positivo a um derivado sintético da eritropoietina (EPO), que estimula a produção de glóbulos vermelhos, sendo que o próprio já tinha reconhecido em janeiro. Korir recebeu uma notificação para a suspensão provisória, agora tornada definitiva.

«O atleta beneficia de um ano de redução do período de ineligibilidade para competir, uma vez que admitiu as infrações às regras antidopagem e aceitou a sanção aplicada», pode ler-se no comunicado da Unidade de Integridade do Atletismo (AIU).

Recorde-se que, no ano passado, a Agência Mundial Antidopagem (AMA) declarou que o Quénia tinha feito «progressos significativos» na luta contra o doping.