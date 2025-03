A portuguesa Lorene Bazolo qualificou-se, este domingo, para as meias-finais dos 60 metros nos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Apeldoorn, nos Países Baixos.

A atleta do Sporting terminou em segundo lugar, com um tempo de 7,22 segundos. Apenas foi superada pela suíça Mujinga Kambundji (7,19).

Aos 41 anos, a velocista mostrou-se emocionada com a qualificação. «São lágrimas de alegria», afirmou na zona mista da Arena Omnisport Apeldoorn, destacando o alívio por ter passado à fase seguinte. «Foi um peso que tirei de cima de mim e, agora, vou focar-me nas meias-finais».

Este ano já igualou o recorde nacional de 7,17 segundos, detido em igualdade com Arialis Martínez, disse estar confiante e motivada. «O meu primeiro objetivo era passar a primeira fase, porque me estava a sentir muito bem e consegui controlar esta ansiedade. Nos 60 metros, basta um erro para falhar e esse era o meu medo, porque eu estou bem. Vou para as meias-finais como nas eliminatórias, para desfrutar», garantiu.

As meias-finais realizam-se às 15h05 (hora de Lisboa) e a final está marcada para as 17h37.