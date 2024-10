As eleições para os órgãos sociais da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) foram adiadas para uma data a definir, por «indicação do presidente da Mesa da Assembleia Geral», tal como anunciou o organismo, em comunicado.

De acordo com a nota divulgada no site oficial da FPA, a decisão foi tomada por unanimidade, depois de ter sido revogada a decisão de rejeitar a Lista B, liderada por Domingos Castro. Ora, no mesmo texto é explicado que será marcada uma «nova data para o ato eleitoral», com as listas A, B e C, sendo que o procedimento eleitoral mantém-se.

Recorde-se que o antigo atleta e candidato à presidência da FPA recorreu judicialmente da exclusão da sua candidatura às eleições, marcadas para este sábado, pedindo inclusive para que fossem «livres e democráticas» e que pudessem participar todos os que quisessem.

Paulo Bernardo (Lista A), Domingos Castro (Lista B) e Fernando Tavares (Lista C) são as opções para sucederem a Jorge Vieira, que termina o terceiro e último mandato na Federação.