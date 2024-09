Paulo Bernardo formalizou, esta segunda-feira, a candidatura à presidência da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA). O atual vice-presidente do organismo confirmou à Lusa.

No dia 12 de outubro, em Assembleia Geral, vai ser eleito o sucessor de Jorge Vieira, com a data limite das candidaturas a ser no dia 28 de setembro.

Na lista de Paulo Bernardo figura Diogo Antunes, Fernando Fernandes, Hugo Pacheco, Lara Almeida Leal e Policarpo Gouveia como vice-presidentes, Joaquim Machado como cabeça de lista à MAG, e Andreia Martins, Artur Flamínio, Maria de Magalhães e Nuno Tavares nos conselhos de arbitragem, disciplina, justiça e fiscal, respectivamente.

Fernando Tavares e Domingos Castro também apresentaram candidatura à presidência da FPA no quadriénio 2025/2028.