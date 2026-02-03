Salomé Afonso e Isaac Nader arrancaram da melhor forma a temporada de pista curta e bateram ambos os recordes nacionais nas provas de 1500 e três mil metros, respetivamente.

Na prova masculina, o atleta luso triunfou com um tempo de 7m38.05s, praticamente um segundo abaixo do tempo registado por Rui Silva no ano de 2000. Isaac Nader, campeão do mundo da especialidade, terminou à frente do sul-africano Tsheop Tshie e do belga John Heymans.

Já na vertente feminina, Salomé Afonso ficou-se pelo quarto lugar, conseguindo superar a marca que pertencia a Carla Sacramento, com um tempo de 4m01.98s. Além do recorde nacional, a atleta portuguesa garantiu também a qualificação direta para o Campeonato do Mundo de pista curta, que se vai realizar na Polónia, em março.