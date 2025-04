Emanuel Sousa melhorou duas vezes o recorde nacional do lançamento do disco, para 67,51 metros, na Throw Town Ramona, em Oklahoma, nos Estados Unidos, superando a marca de qualificação para os Mundiais Tóquio2025.

O lançador do Benfica, de 26 anos, melhorou em mais de três metros a melhor marca nacional de sempre, que era de 64,36 e já lhe pertencia, desde 25 de maio de 2024.

Na competição norte-americana de lançamentos, na quinta-feira, o lançador português começou o concurso com o primeiro recorde, a 64,45, prosseguiu com um nulo e com dois arremessos válidos, a 59,16 e 63,62, antes de fixar a melhor marca de sempre em 67,51 e de terminar com uma falta.

Emanuel Sousa, natural de São Tomé e Príncipe, superou em um centímetro a marca de qualificação direta para os Campeonatos do Mundo Tóquio2025, que vão ser disputados entre 13 e 21 de setembro.