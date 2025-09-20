As atletas Eliana Bandeira, Jessica Inchude e Auriol Dongmo, foram eliminadas da prova de lançamento do peso, nos Mundiais de atletismo, na madrugada deste sábado.

Eliana Bandeira foi a melhor representante nacional, ao terminar no 17.º lugar, com um registo de 17,75 metros. Logo atrás, na 18.ª posição, ficou Jessica Inchude, com 17,69 metros, enquanto Auriol Dongmo, recordista nacional e campeã mundial em pista coberta em 2022, não foi além dos 17,53 metros, resultado que lhe valeu o 20.º lugar.

Auriol reconheceu que atravessa uma «época um bocado difícil, mas esperava, pelo menos, chegar à final». Partilhou sentir que o corpo «não reagia» e que, apesar de todos os esforços, não conseguiu melhor. «Saio um pouco desanimada», confessou.

Já Eliana Bandeira mostrou-se agradecida por ter chegado onde chegou numa «época muito desafiadora». «Queria lutar por uma final, mas infelizmente não se concretizou», afirmou. A atleta mostrou-se contente por ter dado o melhor que conseguia, mas lamentou ter ficado fora do top-16 por apenas dois centímetros.

Jessica Inchude partilhou que se sentia «confiante de que conseguiria chegar à final», apesar de não estar a 100 por cento. A atleta explicou que se ressentiu fisicamente, após o primeiro ensaio, o que acabou por ter impacto não só no resultado, mas também a nível psicológico.