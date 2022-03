Liliana Cá conquistou a medalha de bronze no disco, com 60,74 metros, no segundo e último dia da Taça da Europa de Lançamentos, que se disputou em Leiria.

A atleta portuguesa ressentiu-se de uma lesão que sofreu nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, mas, após três lançamentos nulos, conseguiu o bronze na sexta e última tentativa, batendo a lituana Ieva Zarankaite no terceiro lugar, a 82 centímetros da vencedora, a italiana Daisy Osakue.

Também no disco, Irina Rodrigues foi sexta classificada, com 59,68 metros.

No peso masculino, Francisco Belo foi quinto, com 20,11 metros.

Nos sub-23, Leandro Ramos conquistou a prata na vara, com 76,48 metros, menos 73 centímetros que o francês Teura'itera'i Tupaia.

Com o ouro no peso feminino conquistado por Auriol Dongmo no primeiro dia e o bronze de Liliana Cá na segunda jornada, Portugal termina a Taça da Europa de Lançamentos com duas medalhas nas divisões principais.