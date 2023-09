Já é uma tradição: a maratona de Berlim é um palco favorável para a obtenção de grandes marcas e já ofereceu diversos recordes mundiais.

Desta vez aconteceu no setor feminino.

A etíope Tigst Assefa estabeleceu um novo recorde mundial ao vencer a prova na capital alemã em 2:11.53 horas. Superou a anterior melhor marca, que pertencia à queniana Brigid Kosgei, em mais de dois minutos.

Kosgei era a detentora do recorde desde 13 de outubro de 2019, quando venceu a maratona de Chicago, nos Estados Unidos, em 2:14.04 horas. Na altura bateu a histórica marca da britânica Paula Radcliffe, que durou mais de 16 anos (2:15.25, em Londres, em 13 de abril de 2003).

Assefa, de 26 anos, já tinha vencido a maratona de Berlim do ano passado, na altura com 2:15.37 horas.

Na prova masculina, não houve recorde, mas não deixou de haver história.

O queniano Eliud Kipchoge tornou-se o primeiro a vencer a prova em cinco ocasiões. Repetiu os triunfos de 2015, 2017, 2018 e 2022.

No entanto, com o registo de 2:02.42 horas, não bateu o seu próprio recorde mundial, de 2:01.09, conseguido, precisamente em Berlim, na edição do ano passado.