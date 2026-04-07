A prova da maratona vai ganhar um campeonato do mundo autónomo a partir de 2030, deixando de integrar os Mundiais de atletismo, anunciou a World Athletics. A partir dessa data, a prova passará a ter um evento próprio, disputado anualmente, com edições alternadas entre masculino e feminino.

Segundo o organismo liderado por Sebastian Coe, a maratona continuará ainda integrada nos Mundiais de atletismo em 2027 e 2029, mas sairá definitivamente do programa a partir de 2031, incluindo outras provas de estrada.

A nova competição pretende valorizar uma das disciplinas mais icónicas do desporto, mantendo, ainda assim, a mesma frequência competitiva para cada setor (de dois em dois anos), apesar do formato anual alternado.

«Poucos eventos desportivos têm o peso e a importância da maratona. [...] Estamos muito satisfeitos por explorar a possibilidade de realizar um Mundial de maratona autónomo em Atenas, o berço desta disciplina icónica», explicou Coe.

A primeira edição, em 2030, deverá realizar-se na capital grega, estando já em curso conversações com as autoridades locais para acolher a prova no berço histórico da distância. A World Athletics pretende ainda investir na modernização do percurso olímpico original, preservando uma tradição com mais de 2.500 anos.