Sabastian Sawe venceu este domingo a Maratona de Londres e assinalou um novo recorde mundial, ao completar a prova em menos de duas horas.

O atleta queniano cumpriu os 42,195 quilómetros em uma hora, 59 minutos e 30 segundos. Esta foi a primeira vez que um atleta completou uma maratona abaixo de duas horas.

O maratonista de 30 anos, que conquistou a prova pela segunda vez seguida, bateu o recorde que pertencia a outro atleta queniano, Kelvin Kiptum, que completou a Maratona em Chicago em apenas duas horas e 35 segundos, menos de um ano antes da sua morte num acidente de viação.

Além de Sawe, também o queniano Yomif Kejelcha (01:59.41), segundo classificado, e o ugandês Jacob Kiplimo (02:00.28), terceiro, bateram o recorde de Kiptum, na Maratona de Londres.