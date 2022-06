Evelise Veiga conquistou esta sexta-feira a medalha de prata na prova de salto em comprimento no United Manchester World Athletics Continental Tour 2022, que decorre em Inglaterra.

A atleta portuguesa ligada ao Sporting conseguiu uma marca de 6,32 metros, a 12 centímetros da líder Brooke Bushkuehl, australiana, que com 6,44 metros fixou um novo recorde do «meeting».

Catarina Queirós, da Associação Cultural Desportiva do Jardim da Serra, foi sexta classificada na final dos 100 metros barreiras, com 13,68 segundos.

Nos 110 metros barreiras, o benfiquista João Vítor Oliveira foi quinto, com 14,01 segundos, enquanto nos 400 metros Mauro Pereira, do Centro Popular de Trabalhadores de Sobral de Ceira (CPTSC), foi sétimo, em 47,84.

Já na final B dos 800 metros, o sportinguista David Garcia ficou no sétimo posto (1.53,36), a sua melhor marca esta época, ao passo que Patrícia Silva, também do Sporting, foi quinta, com 2.04,45.

O benfiquista José Carlos Pinto abandonou na final dos 800 metros e a sportinguista Salomé Afonso a dos 1.500 metros.