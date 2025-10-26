Atletismo
Há 13 min
Meia Maratona de Lisboa: Emanuel Dinday e Cynthi Chepkwony vencem
Percurso de 21 quilómetros entre Ponte Vasco da Gama e Terreiro do Paço
Emanuel Dinday e Cynthi Chepkwony venceram a Meia Maratona de Lisboa, nas provas masculina e feminina, respetivamente.
O atleta da Tanzânia completou o percurso de 21 quilómetros em 1h00m30s, à frente do etíope Mikiyas Shirtaga, que terminou a prova em 1h01m55s. Por sua vez, Rui Pinto, atleta do Sporting, foi quinto e o melhor português, com 1h02m39s.
No setor feminino, a vitória foi para a queniana Cynthi Chepkwony com o registo de 1h07m20s, tendo batido o próprio recorde pessoal. A etíope Chalt Diriba foi segunda, mas quase a um minuto da vencedora. Por fim, Solange Jesus, atleta do Sp. Braga, foi a melhor portuguesa no percurso que ligou a Ponte Vasco da Gama ao Terreiro do Paço, com 1h12m48s.
