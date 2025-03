O djibutiense Abdi Waiss e a etíope Tsigie Gebreselama venceram a 34.ª edição da Meia Maratona de Lisboa, realizada este domingo. Gebreselama destacou-se ao bater o recorde da prova.

Waiss completou os 21,0975 km em 59,44 minutos, ficando a pouco mais de três minutos do recorde mundial. O queniano Shadrack Kipkemei foi segundo, com 59,49 minutos, e Mohamed Ismail, também do Djibuti, ficou em terceiro, com 59,54 minutos.

Na competição feminina, Gebreselama cruzou a meta em 1h04.21s, superando o anterior recorde da prova (1h05.30s). A queniana Ruth Chepngetich foi segunda, com 1h06.20s, e a sueca Abeba Aregawi fechou o pódio em 1h06.36s.

No campeonato nacional integrado na prova, Samuel Barata (Benfica) sagrou-se campeão português ao terminar em nono lugar geral, com 1h01.10s. Luís Oliveira e Rafael Lopes completaram o pódio nacional. No setor feminino, Susana Santos (Recreio Desportivo de Águeda) foi a melhor portuguesa, terminando em 1h12.39s, seguida de Mónica Silva e Carla Martinho.

A edição deste ano contou com mais de 40.000 participantes, incluindo mais de 16.000 atletas estrangeiros de 120 países.