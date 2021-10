Chegou ao fim o namoro de cinco anos de Nelson Évora e Ana Peleteiro.

Foi a triplista espanhola quem confirmou à revista Hola o fim da relação, depois de uma brincadeira no TikTok ter gerado rumores de envolvimento com o cantor Omar Montes.

«Omar e eu somos amigos», disse Ana Peleteiro, medalha de bronze no triplo salto em Tóquio, à revista, acrescentando que está solteira após o fim da relação com Nélson Évora, há cerca de um mês.

«Fico com as coisas boas depois dos cinco anos que estivemos juntos», disse a atleta, garantindo: «Estou a viver o meu melhor momento pessoal.»

A relação do casal sempre foi vivida longe dos holofotes, mas após os Jogos Olímpicos, Ana Peleteiro fez uma dedicatória pública a Nélson Évora.

«Quero agradecer-te por me teres feito apaixonar pelo triplo salto em 2008, quando ganhaste a tua primeira medalha de ouro nuns Jogos Olímpicos. Obrigado por seres a minha fonte de inspiração e a minha referência sempre. Obrigado por me ensinares a amar o atletismo da mesma forma como tu o fazes. Obrigado por acreditares que seria possível e por teres forças para lutar não só pelos teus sonhos, mas também por me ajudares a lutar pelos meus. Mas acima de tudo obrigado por seres como és, por seres o meu melhor amigo e o meu melhor companheiro de vida. Depois de lutar durante cinco longos anos por fim podemos dizer que conseguimos. Sem ti nada disto seria possível», escreveu a atleta espanhola nas redes sociais na altura.