Lorène Bazolo melhorou o recorde nacional dos 200 metros, que já lhe pertencia, ao correr a distância em 22,61 segundos, no quarto e último dia dos Europeus por equipas, no Estádio de Vallehermoso, em Madrid.

Quase duas semanas depois de ter igualado o melhor tempo luso de sempre, com 11,10, Bazolo foi quinta colocada nos 200 metros e retirou três centésimos à sua anterior melhor marca, fixada em agosto de 2021, num 'meeting' em La Chaux-de-Fonds, na Suíça.

A atleta do Sporting, que completou 42 anos em maio, deu 12 pontos a Portugal no Europeu por equipas. Portugal entrou para o último dia de provas no 11.º lugar, com 190 pontos, 30 acima da zona de despromoção ao segundo escalão.

Bazolo bateu ainda ainda, com esta marca, o recorde mundial nesta distância em Masters para atletas com mais de 40 anos.

