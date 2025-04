O atleta sudanês Abubaker Kaki, bicampeão do mundo, morreu no último sábado na sequência de um bombardeamento que atingiu a sua casa em El Fasher, capital do Estado de Darfur do Norte. A informação está a ser avançada pela Telecom Asia Sport.

O atleta de 35 anos participou nos Jogos olímpicos de Pequim 2008 e Londres 2012 e foi bicampeão mundial da prova de 800 metros, em Valência 2008 e Doha 2010, antes de se reformar, em 2016, devido a uma persistente lesão.

O Sudão passa por uma terrível guerra civil desde 2023 entre tropas sudaneses e um grupo de paramilitares. Segundo a Organização das Nações Unidas, o conflito ditou o deslocamento de 12 milhões de sudaneses e provocou uma das maiores crises humanitárias do mundo.