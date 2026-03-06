O velocista Fred Kerley foi suspenso dois anos pela Unidade de Integridade do Atletismo (AIU), por «incumprimento das obrigações de localização» no âmbito do programa antidopagem.

Medalhado olímpico e antigo campeão mundial dos 100 metros, Kerley tinha sido suspenso de forma preventiva a 12 de agosto de 2025 e fica agora impedido de competir até 11 de agosto do próximo ano. O atleta estava sujeito a «rigorosos» requisitos de localização (domicílio, locais de treino, competições) e devia informar o horário e local para eventuais testes antidopagem surpresa.

Ora, Kerley falhou por três vezes o cumprimento destes requisitos, num período inferior a um ano (entre 11 de maio e 6 de dezembro de 2024), e acabou por ser castigado. O ano de 2025 foi algo conturbado para o atleta, que desistiu do campeonato de atletismo dos Estados Unidos e falhou a presença nos Mundiais de Tóquio.

Recorde-se que o velocista de 30 anos já tinha também sido detido devido a uma alegada agressão, em maio do ano passado e foi também acusado e processado por violência doméstica contra a mães dos seus filhos.