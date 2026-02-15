Gerson Baldé, atleta do Sporting bateu este sábado o recorde nacional de pista coberta do salto em comprimento, com 8,32 metros.

Durante os Campeonatos Nacionais de clubes, que decorrem em Braga, o atleta do Sporting ganhou a prova no primeiro dia da competição e bateu o recorde de Carlos Calado, também atleta dos leões, que perdurava desde janeiro de 2022.

Baldé conseguiu a marca ao terceiro salto, e bateu a concorrência de Roger Iribarne (7,31m), do Benfica, segundo classificado, e de Yariel Soto, do Sp. Braga (7,25m).