É um dia histórico para o salto em comprimento nacional. Depois do título de Ágate Sousa, também Gerson Baldé sagrou-se campeão do mundo da disciplina no mundiais de pista curta.

O atleta de 26 anos alcançou o outro depois de um salto de 8,46 metros, a melhor marca do ano e recorde nacional.

A medalha de ouro ficou confirmada apenas no último salto, quando Baldé aumentou mais de 20 centímetros a melhor marca que tinha no concurso até ao momento.

Gerson Baldé ficou assim à frente do italiano Mattia Furlani (8,39m) e do búlgaro Sarâboyukov (8,31m), conquistando a terceira medalha para Portugal nos Campeonatos do Mundo de pista curta, depois do ouro de Ágate Sousa no salto em comprimento, e da prata de Isaac Nader nos 1.500 metros.

(Artigo atualizado às 20h02)